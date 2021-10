Triplo Vlahovic: la Fiorentina travolge lo Spezia. Vince anche l'Empoli

31-10-2021 17:08

FIORENTINA-SPEZIA 3-0

Il match winner è Dusan Vlahovic, autore della tripletta che timbra il risultato a favore della Viola. Al 42’ Gyasi commette fallo di mano in area e Giua, aiutato dal VAR, concede il rigore che il serbo trasforma spiazzando Provedel. Al 62’ Odriozola dalla destra serve Saponara che gli ridà il pallone di tacco, traversone al centro per Vlahovic che controlla e insacca. Al 74’ da Vlahovic a Bonaventura a Callejon, assist al centro per Vlahovic che non sbaglia.

GENOA-VENEZIA 0-0

Dopo un inizio piuttosto vivace con occasioni da una parte e dall’altra la partita prosegue tra poche emozioni e nessun gol.

SASSUOLO-EMPOLI 1-2

Emiliani in vantaggio al 44’: Frattesi serve Traoré, sinistro da posizione decentrata che Tonelli devia nella propria porta. Pareggio dei toscani all’83’ su rigore trasformato da Pinamontti per un fallo di Chiriches su Cutrone. Il gol vittoria degli ospiti arriva al 92’: Henderson crossa in area dove Zurkowski anticipa Ferrari e spara sulla parte inferiore della traversa con palla che finisce poi in rete.

