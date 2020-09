Tris dell'Eintracht, Dortmund battuto dall'Augsburg

Dopo il pareggio della prima giornata, arriva il successo per l’Eintracht. Colpo importante per la squadra di Francoforte, che ha superato l’Hertha in quel di Berlino con un deciso 3-1. Triplo vantaggio per gli ospiti ed ennesimo gol nel 2020 per Andrè Silva, con i padroni di casa riuscito a segnare solamente con l’autorete di Hinteregger nella seconda frazione.

La sorpresa del sabato è senza dubbio lo stop del Borussia Dortmund, battuto da un Augsburg decisamente in palla: agli ospiti non è bastato giocare con cinque attaccanti per raggiungere il pareggio e nemmeno riaprire il match. Successo anche per l’Armina sul Colonia, mentre il Monchengladbach e il Leverkusen hanno pareggiato rispettivamente con l’Union e il Lipsia.

Poker dello Stoccarda, riuscito a ribaltare completamente il match contro il Mainz dopo essere passato in svantaggio a inizio gara.

Alle 18.30 la sfida tra due squadre in crisi come Schalke e Werder, mentre domenica chiude il programma il Bayern Monaco, fresco vincitore della Supercoppa, impegnato sul campo dell’Hoffenheim.

BUNDESLIGA, 2ª GIORNATA

HERTHA BERLINO-EINTRACHT FRANCOFORTE 1-3 [30′ rig. André Silve (E), 36′ Bas Dost (E), 71′ Rode (E), 77′ aut. Hinteregger (H)]

ARMINIA BIELEFELD-COLONIA 1-0 [78′ Edmundsson]

AUGSBURG-BORUSSIA DORTMUND 2-0 [40′ Uduokhal, 54′ Caligiuri]

BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH-UNION BERLINO 1-1 [56′ Thuram (B), 79′ Schiotterbeck (U)]

BAYER LEVERKUSEN-LIPSIA 1-1 [14′ Forsberg (L), 20′ Demirbay (B)]

MAINZ-STOCCARDA 1-4 [13′ Quaison (M), 45′ Wamangituka (S), 61′ Didavi (S), 80′ Kilmowicz (S), 86′ Kalajdzic (S)]

SCHALKE 04-WERDER BREMA [sabato ore 18.30]

HOFFENHEIM-BAYERN MONACO [domenica ore 15.30]

FRIBURGO-WOLFSBURG [domenica ore 18.00]

CLASSIFICA BUNDESLIGA

AUGSBURG 6 punti EINTRACHT 4 LIPSIA 4 ARMINIA 4 BAYERN MONACO 3 HOFFENHEIM 3 FRIBURGO 3 BORUSSIA DORTMUND 3 HERTHA BERLINO 3 STOCCARDA 3 BAYER LEVERKUSEN 2 WOLFSBURG 1 UNION BERLINO 1 BORUSSIA M’GLADBACH 1 MAINZ 0 COLONIA 0 WERDER BREMA 0 SCHALKE 0

OMNISPORT | 26-09-2020 17:44