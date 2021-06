Tsitsipas: "Ho perso mia nonna 5 minuti prima della finale"

Nella sua prima finale Slam, Stefanos Tsitsipas si è arreso solamente al quinto set a uno straordinario Novak Djokovic, vincitore in rimonta dopo oltre 4 ore di battaglia. La partita più importante – finora – della carriera del giovane greco, che ha giocato questa sfida con il cuore a pezzi per aver appreso della morte della nonna poco prima di entrare in campo.”

Ci ha provato fino alla fine, ha lottato fino all’ultimo ma dopo due set magici, spettacolari, Tsitsipas ha dovuto subire la rimonta da quel fenomeno di Novak Djokovic. La prima finale Slam di Stefanos Tsitsipas è stata un ottovolante, ma la sensazione è che il tempo degli onori sullo Chatrier arriveranno anche per lui.

Una sfida che lui ha giocato con enorme tristezza nel cuore per la scomparsa della nonna (madre del papà e allenatore Apostolos), notizia appresa poco prima di scendere in campo e di cui ha evitato di parlarne nella conferenza stampa post gara, affidando la sua dedica e il suo ricordo a un successivo post su Instagram.

“La vita non è solo vincere o perdere. Alzare trofei e celebrare successi è importante, ma non è tutto. Cinque minuti prima di scendere in campo la mia amata nonna ha perso la sua battaglia con la vita. Una donna saggia, la cui fede nella vita e la volontà di dare e offrire non può essere paragonata a nessun altro essere umano che io abbia mai incontrato. È importante che ci siano più persone come lei in questo mondo. Poiché persone come lei vi fanno vivere. E vi fanno sognare. Vorrei dire che indipendentemente dal giorno, dalla circostanza o dalla situazione, questo è interamente dedicato a lei, e solo a lei. Grazie per aver cresciuto mio padre. Senza di lui questo non sarebbe stato possibile”.

