Tsitsipas si inchina alle leggende: "Djokovic e Nadal sono ancora il top"

Dopo aver raggiunto la finale del torneo di Montecarlo, Stefanos Tsitsipas ha risposto alle domande dei giornalisti riguardo al presunto cambio generazionale in corso nel mondo del tennis, simboleggiato dalle precoci e sorprendenti eliminazioni subite nel Principato da Rafael Nadal e da Novak Djokovic.

Secondo il greco, però, lo spagnolo ed il serbo saranno ancora protagonisti a lungo: “A tutti piace il fatto che stiano invecchiando, ma questo non sembra disturbarli più di tanto. Non direi che le loro prestazioni sono state influenzate dal fatto che ogni tanto si prendono una pausa. Anzi, sembrano in grado di tornare in forma, esattamente come prima, nonostante due o tre mesi di stop”.

“Sanno adattarsi alle nuove condizioni anche giocando poco – ha concluso il due volte semifinalista a Melbourne – trovano una soluzione per tutto. Questo è ciò che li rende delle leggende del nostro sport, possono gestire molto bene ogni situazione”.

OMNISPORT | 18-04-2021 12:21