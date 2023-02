L'allenatore è stato immortalato dalle telecamere di Prime Video che hanno fotografato questa scena: il tecnico era letteralmente fuori di sé dalla gioia e il PSG è più vicino

A Igor Tudor tocca godersi una insolita celebrità, anche per chi – come lui – occupa una panchina di prestigio. Quel che sta accadendo, sui social, è decisamente più di quei 15 minuti che Andy Warhol avrebbe preventivato nell’esistenza di chiunque; il tecnico si aggiudica una notorietà certamente involontaria, suo malgrado ma prodotta da una reazione istintiva, a conclusione della partita magica del suo Olympique contro il Tolosa, risultato utile a mantenere una distanza ridottissima dal PSG di Messi e Neymar.

Tudor, il successo del suo Olympique Marsiglia

Un premio per il suo lavoro, per quello del suo staff, che per Tudor significa cancellare anche i momenti più complicati della Serie A e che questa avventura in Ligue 1 sta confermando: essere a 5 punti in classifica dal PSG è più che una soddisfazione. Merita dunque la reazione immortalata dalle telecamere? Intanto il video delle telecamere di Prime Video, che hanno ripreso una scena indimenticabile, è diventato virale tanto da essere ripreso dalla stessa società.

Il siparietto che vi mostriamo è il seguente: il tecnico ha seguito gli ultimi istanti del match entrando sul terreno di gioco. Chiusa la partita a favore dei suoi, prima ha urlato di gioia, stringendo i pugni per scaricare tutta la tensione poi ha pensato bene di strattonare (ripetutamente) uno dei suoi migliori e fidati collaboratori. Una scena epica.

La reazione immortalata dalle telecamere di Prime Video

La camera di Prime Video, dedicata alla panchina del Marsiglia, ha inquadrato il tecnico ex Udinese, Juve e Verona per girarsi verso la propria panchina afferrando e strattonando violentemente Giuseppe Maiuri, uno dei suoi assistenti. Tudor ha smosso più volte il videoanalista, incurante delle telecamere e della sua reazione di sorpresa anzi riuscendo a coinvolgere i membri del suo staff che si sono affiancati e uniti in un unico abbraccio.

La joie de notre coach 𝐈𝐠𝐨𝐫 𝐓𝐮𝐝𝐨𝐫 et du staff olympien au coup de sifflet final ! 🤩💙#TFCOM 2️⃣-3️⃣ pic.twitter.com/2cQEwrnfYD — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) February 19, 2023

Gli stessi account ufficiali dell’Olympique Marsiglia hanno riproposto la scena, diventata davvero virale oltre che esaltante.

La crisi del PSG tra Messi e Campos

E che dovrebbe preoccupare, non poco, il diretto rivale al titolo ovvero il PSG che continua a dominare dall’alto la classifica, ma che non sembra vivere una fase serena per le vicende che hanno interessato il club e le note insofferenze di Leo Messi che si è aggiunto alle ultime di Neymar, pronto a suscitare sempre una indubbia attenzione mediatica, senza considerare l’ingombrante presenza di Campos. Sì, proprio lui quel Campos che fu fotografato con Max Allegri a Montecarlo e che suscitò allora molti interrogativi sul futuro dell’allenatore della Juventus.

