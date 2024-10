Turchia, l'arbitra Elif Karaarslan sospesa per un video hot col supervisore: "Non sono io, è un fake"

Un filmino spinto diffuso sui social ha messo nei guai la 24enne direttrice di gara e un dirigente arbitrale di Istanbul, di 61 anni. La difesa: "Video creato con l'IA".

Un video hot diventato virale online la vedrebbe protagonista di performance boccaccesche col suo superiore, un supervisore arbitrale. Per questo motivo Elif Karaarslan, 24enne direttrice di gara di Istanbul, è stata sospesa a tempo indeterminato da tutti i ruoli arbitrali. Non arbitrerà più alcuna partita delle categorie minori della metropoli sul Bosforo, fino a quando almeno la vicenda – decisamente a tinte fosche – non sarà chiarita del tutto.

La giovane arbitra e il filmino hard col supervisore

La news ha trovato vasta eco soprattutto all’estero, più che in Turchia. In Spagna, in particolare. Ma ne ha dato nota pure l’Ansa. La protagonista – suo malgrado – è una giovane laureata in Scienze dello Sport con la passione per l’arbitraggio. Designata come arbitro o guardalinee, ha fatto rapidamente carriera nelle divisioni minori turche, una progressione inarrestabile fino all’esplosione dello scandalo che la vede coinvolta. Lei e Oran Erdemir, 61 anni, uno dei supervisori degli arbitri turchi.

Scandalo in Turchia, la difesa: “Video girato con l’IA”

Nel filmino che circola sui social si vedono l‘arbitra e il supervisore in atteggiamenti inequivocabili, decisamente compromettenti e soprattutto incompatibili con la prosecuzione della normale attività di entrambi. Ma è proprio Elif la protagonista del video hot? Il suo avvocato sostiene di no. “Si tratta chiaramente di un video manipolato con l’Intelligenza Artificiale“, la perentoria presa di posizione attraverso un comunicato. “È un fake”, il concetto ribadito dalla stessa Karaarslan.

L’appassionata difesa di Elif Karaarslan: “Non sono io”

Ma chi si sarebbe preso la briga di creare con l’IA un filmino spinto per danneggiare la reputazione e compromettere la carriera di una direttrice di gara delle categorie minori di Istanbul? Mistero. “Ho una lunga battaglia legale davanti a me, ma la supererò nel modo più forte. Piangere non fa per me”, ha aggiunto Elif. “La donna in quel video non sono io e tutta la vicenda è una grave offesa al mio onore. Mi difenderò fino alla fine. Sono solo una delle tante donne danneggiate, spero di essere l’ultima”.

Boom di contatti su Instagram per la direttrice di gara

Intanto, oltre alla sospensione decisa dalla commissione arbitrale di Istanbul, c’è un’altra conseguenza immediatamente percepibile dopo la diffusione del videotape: i followers su Instagram di Elif Karaarslan si sono moltiplicati a velocità impressionante. Erano poche migliaia fino a qualche giorno fa, alla sera dell’11 ottobre 2024 viaggiano spediti verso il mezzo milione. Quasi tutti le stanno esprimendo solidarietà per l’incresciosa vicenda, ma non mancano gli haters. Per la verità bisognerà attendere una perizia. Forse.