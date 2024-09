Turchia, Mourinho: l'ultima protesta con gli arbitri è virale, cosa ha fatto lo Special One

Il portoghese ne inventa un'altra delle sue per protestare contro un'ingiustizia arbitrale nel campionato turco nel match tra Fenerbahce-Antalyaspor

In Italia eravamo rimasti ai pizzini di Mourinho nella gara tra Roma e Fiorentina. Ma questa volta lo Special One si è superato ed è tornato a far parlare di sé, nella Süper Lig turca, dove non ha perso l’occasione per mettere in scena un altro dei suoi celebri e ‘geniali’ siparietti. Durante la sfida tra Antalyaspor e Fenerbahce, il tecnico portoghese ha trovato un modo inedito per protestare contro una decisione arbitrale che non gli è andata giù. L’immagine è poi diventata virale sui social.

Mourinho, il computer davanti alla telecamera

Nel finale del match, Mourinho ha messo in atto una delle sue trovate: ha posizionato il suo computer portatile proprio davanti alla telecamera che inquadra la panchina del Fenerbahce. Sullo schermo c’era il fermo immagine di un errore commesso dall’arbitro Cihan Aydin. Un gesto chiaramente pensato per attirare l’attenzione del VAR e per mostrare al pubblico a casa la sua versione dei fatti, mettendo in evidenza l’errore che, secondo lui, aveva danneggiato la sua squadra.

Mourinho, il giallo per protesta

La mossa di Mourinho non è passata inosservata al quarto ufficiale, che ha immediatamente segnalato la protesta all’arbitro. La risposta non si è fatta attendere: Mourinho ha ricevuto un cartellino giallo per la sua azione plateale.

Un ricordo delle “manette” con l’Inter

L’episodio ha inevitabilmente riportato alla mente un’altra celebre protesta di Mourinho, quella delle “manette” quando era alla guida dell’Inter. Anche in questa occasione, ha trovato un modo unico e provocatorio per esprimere il suo dissenso.

Anche nel post partita contro il Galatasaray c’era stato un episodio che aveva fatto il giro del web: il tecnico portoghese, chiamato dinanzi le telecamere per una intervista era stato provocato da un giornalista turco che gli aveva mostrato un post del Galatasaray con l’immagine di Mourinho e la scritta sotto ‘CRY-ONE’ (al posto di Special-one) scateanandone la reazione: “E tu sei un giornalista?”.

La vittoria del Fenerbahce

Nonostante il teatrino di Mourinho, la partita si è conclusa positivamente per il Fenerbahce, che ha vinto 2-0 contro l’Antalyaspor. I gol sono stati segnati dall’ex Ajax, Dusan Tadic, e da un’autorete di Thalisson Kelven. Con questa vittoria, il Fenerbahce rimane a soli 3 punti di distanza dal Galatasaray, attuale capolista della Super Lig.

Clicca qui per altre notizie del campionato turco