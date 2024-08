Turchia, Fenerbahce choc, presidente di Mourinho preso a bottigliate e aggredito in campo

Clima di tensione in Turchia con un altro episodio di violenza che stavolta ha coinvolto il numero uno dei canarini gialli

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

L’impatto di José Mourinho in Turchia non è stato finora all’altezza delle aspettative. Il suo Fenerbahce è stato eliminato ai preliminari di Champions League e ieri ha pareggiato alla seconda di campionato in casa del Goztepe. Come se non bastasse, ci sono poi i problemi extra-campo a metterci il carico: il presidente del club gialloblù è stato aggredito dai tifosi ospiti e ha subito un lancio di oggetti. Da monitorare, infine, anche quello che sta accadendo con Joao Pedro resosi irreperibile e per il quale ci si avvia verso la rescissione contrattuale.

Pareggio deludente per il Fenerbahce contro il Goztepe

Doveva bastare l’arrivo di José Mourinho per riportare in alto il Fenerbahce. Per ora, però, le cose stanno andando in maniera completamente opposta. Il Fenerbahce, in doppio vantaggio grazie alle reti di Dzeko ed En-Nesyri, si è fatto rimontare ieri sera dal Goztepe mandando alle ortiche i tre punti che lo avrebbero portato in vetta alla classifica. Questo risultato negativo fa pendant con la dolorosa eliminazione dalla Champions League avvenuta nei turni preliminari contro i francesi del Lille.

Il presidente del Fenerbahce aggredito: calcio turco nel caos

Ma se un pareggio è tutto sommato un mezzo passo falso recuperabile nell’economia di un campionato, a preoccupare di più l’aria che si respira in Turchia intorno al calcio. Nella partita di ieri il presidente del Fenerbahce ha subito infatti un’aggressione in mezzo al campo oltre ad un lancio di bottiglie e di oggetti provenienti dalla tifoseria avversaria. Dopo le questioni arbitrali e politiche, con la rinuncia alla Supercoppa consegnata direttamente dai canarini gialli ai rivali del Galatasaray, è un’altra questione seria da affrontare per la Super Lig.

Il club alle vie legali con Joao Pedro

C’è poi da parlare di una vecchia conoscenza del calcio italiano come Joao Pedro. L’ex attaccante del Cagliari è rientrato al Fenerbahce dopo il prestito al Gremio ma non rientra nei piani del club turco. Così il brasiliano ha ben pensato di rendersi irreperibile, idem il suo agente: i canarini gialli hanno deciso pertanto di passare alle vie legali denunciando il giocatore per il suo comportamento. Si parla con insistenza di un ritorno nel Belpaese per il 32enne di Ipatinga ma prima occorre che venga rescisso l’attuale contratto in essere.