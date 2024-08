Champions League: il Fenerbahce di Mourinho fuori tra le polemiche, Rangers out ed è un favore al Milan

Primi verdetti dai turni preliminari della Champions League: il Fenerbahce di Mourinho eliminato dopo una gara ricca di colpisce di scena, fuori anche i Rangers e il Milan va in seconda fascia

La stagione 2024/2025 della Champions League regala già dei verdetti molto interessanti e anche una grossa delusione per Josè Mourinho che vede terminare la corsa del suo Fenerbahce nella massima competizione continentale.

Fenerbahce-Lille: succede di tutto

Succede di tutto nel match tra Fenerbahce e Lille con i padroni di casa che riescono a mandare la sfida ai tempi supplementari grazie a un autogol arrivato al minuto 91’ con Diakite sfortunato protagonista. La squadra dell’ex tecnico di Roma e Inter, nei supplementari, ha anche la superiorità numerica per l’espulsione di Mandi ma è David a segnare la rete del pareggio su rigore che manda avanti i francesi. E dopo il match è arrivato l’attacco di Mourinho che si è scagliato contro le decisioni arbitrali: “Solo l’arbitro e il Var sanno perché hanno concesso quel rigore. Non dico altro, andate a rivedervi la finale Roma-Siviglia”.

La Dinamo Kiev fa un favore al Milan

A fare un favore al Milan ci pensa la Dinamo Kiev che vince 2-0 in casa degli scozzesi del Rangers e firma la loro eliminazione. Buona notizia per i rossoneri che in questo modo arrivano in seconda fascia in Champions League eliminando i rischi della terza in vista del sorteggio.

Champions League: i risultati

Questi i risultati delle gare di ritorno del terzo turno di qualificazione della Champions League, in grassetto le squadre che avanzano.

Apoel- Slovan Bratislava 0-0

0-0 Bodo Glimt -Jagiellonia Bialystok 4-1

-Jagiellonia Bialystok 4-1 Fenerbahce- Lille 1-1

1-1 Twente- Salisburgo 3-3

3-3 Paok- Malmo 3-4

3-4 Ludogorets- Qarabaq 2-7

2-7 Ferencvaros- Midtjylland 1-1

1-1 Union SG- Slavia Praga 0-1

0-1 FCSB- Sparta Praga 2-3

2-3 Rangers-Dinamo Kiev 0-2

Champions League: gli accoppiamenti

Questi gli accoppiamenti del prossimo turno di playoff che vede l’inserimento di altre squadre nel quadro della Champions League: