Turchia: Montella lascia l'Adanaspor

L'allenatore italiano ha portato la squadra al quarto posto in campionato con la qualificazione ai preliminari di Conference

13-06-2023 12:10

Vincenzo Montella lascia la squadra turca dell’Adanaspor. È stato lo stesso club a comunicarlo con un post in cui scrive: “Grazie di tutto” e pubblica una piccola lettera. Il tecnico italiano è reduce da una bella stagione in cui ha portato la squadra al quarto posto in classifica in campionato, con qualificazione ai preliminari della prossima Conference League.

Un mese fa circa, Montella aveva già manifestato la voglia di riavvicinarsi a casa. Non è escluso che trovi una panchina nel nostro campionato in cui accasarsi e da cui ripartire dopo la parentesi turca.