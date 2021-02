Tutta la gioia di Tsitsipas: "Sono senza parole"

L’uomo del giorno è il tennista greco Stefanos Tsitsipas che ai quarti di finale ha battuto per 3-6 2-6 7-6 (4) 6-4 7-5 lo spagnolo Rafael Nadal per cui il torneo australiano rimane una vera e propria maledizione (l’ha vinto solo nel 2009).

L’ellenico, numero 6 al mondo, a fine match era contentissimo: “Sono senza parole. È una sensazione incredibile aver giocato a questo livello. Ho iniziato molto teso, non so cosa sia accaduto, poi dopo il terzo set ho avuto sensazioni diverse. Oggi sapevo di dover mantenere la calma, cosa che non ho sempre fatto nei match precedenti. Avere continuità anche nel mio approccio è stato importante. Sto lavorando sul cercare di contenere le emozioni e non esplodere all’esterno”.

OMNISPORT | 17-02-2021 16:03