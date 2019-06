Tutti pazzi per Migliozzi

Guido Migliozzi ha colpito ancora. Dopo il successo dello scorso marzo nel Kenya Open, il ventiduenne vicentino ha conquistato anche la seconda edizione del Belgian Knockout. Sul percorso del Rinkven International Golf Club (par 71), Migliozzi ha dominato l'ultima fase del torneo giocatasi con formula match play: ai quarti di finale ha superato l'austriaco Bernd Wiesberger (-2/-1), in semifinale lo scozzese Ewen Ferguson (-3/par) e nella finalissima l'olandese Darius Van Driel (-3/+1)

Franco Chimenti, numero uno della Federazione Italiana Golf, si è esaltato per l'impresa del veneto. "Il golf italiano è arrivato a livelli pazzeschi. Abbiamo una grande fucina di talenti e questo è il miglior viatico possibile in vista dell'edizione italiana della Ryder Cup 2022. Però non ci fermiamo qui" ha raccontato.

SPORTAL.IT | 03-06-2019 19:37