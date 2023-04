Secondo il quotidiano di Torino il Monza vuole blindare il tecnico che però prende tempo ed aspetta l’evolversi del mercato delle panchine in Serie A

25-04-2023 17:42

La stagione del Monza è cambiata nel momento esatto in cui il tecnico Raffaele Palladino ha preso le redini dei brianzoli, sostituendo Stroppa.

La dirigenza del Monza vorrebbe blindare con un biennale l’ex tecnico della Primavera del Monza. A riportare la notizia è il quotidiano torinese Tuttosport: però, sempre secondo la testata piemontese, Palladino starebbe prendendo tempo (la conferma è il post partita contro la Fiorentina) per vedere come possa evolversi la situazione sulle panchine in Serie A. Tra pochi giorni, e per almeno due mesi, inizierà il consueto valzer delle panchine: Palladino potrebbe restare a Monza, in caso di una chiamata importante valuterebbe l’offerta.