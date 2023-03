U21, contro l'Ucraina si esalta Colombo

Dopo la doppietta siglata da Mulattieri alla Serbia, il CT Nicolato si gode la doppietta del centravanti del Lecce.

27-03-2023 22:05

Seconda vittoria in tre giorni per l’U21 di Paolo Nicolato, a cadere sotto i colpi degli Azzurrini sono i pari età ucraini.

L’Italia sblocca la sfida alla prima occasione: su calcio piazzato di Fagioli è Lovato a svettare e freddare Neshcheret, è il 19′; il centrocampista bianconero è il vero mattatore, sfiora prima del duplice fischio il raddoppio con una punizione prima e con un tiro da angolo poi, quest’ultimo respinto dalla traversa. Dopo che Udogie, Cancellieri e Bove a loro volta sono imprecisi, è pari: lo fima a metà ripresa Kashchuk, lesto a sfruttare la disattenzione difensiva di Turati. Con l’ingresso di Oristanio si accende Colombo: il salentino riporta avanti i padroni di casa con un tap-in (dopo la traversa colta dal compagno), prima di inzuccare il tris di testa (su cross del compagno); Fabbian e Pierozzi sono le note liete della ripresa, il pubblico del Granillo festeggia la Nazionale.

Questo il tabellino della gara:

Italia-Ucraina 3-1 (1-0)

Marcatori: 19′ Lovato (I), 21′ st Kashchuk (U), 25′ st Colombo (I), 38′ st Colombo (I).

Italia (3-5-2): Turati; Lovato, Okoli, Pirola; Bellanova (77’ Pierozzi), Bove (77’ Fabbian), Ricci, Fagioli, Udogie; Cancellieri (69’ Oristanio), Colombo (90′ Mulattieri). Allenatore: Nicolato

Ucraina (4-3-3): Neshcheret, Lyakh, Talovyerov, Batacov, Vivcharenko; Brazhko, Kryskiv, Mykhailenko (69’ Ocheretko); Kashchuk (69’ Khlan), Sikan (78’ Kukharevych), Viunnyk (78’ Nazarenko). Allenatore: Rotan

Arbitro: Sig. Theouli

Ammonito: Batacov (U).

Queste le valutazioni del CT Nicolato, che è ormai atteso dall’Europeo: “Rispetto alla Serbia ci sono stati undici titolari differenti, come abbiamo già fatto nel secondo anno vogliamo provare più ragazzi possibile. Dipendiamo dal lavoro delle squadre: non è semplice giocare ogni tre giorni se non ne hai l’abitudine”.