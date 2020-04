Uci: Tour da fine agosto, Giro a ottobre

Calendario del ciclismo rivoluzionato per l'emergenza Coronavirus. Dopo la riunione in video-conferenza alla quale hanno partecipato l`associazione degli organizzatori (oltre a rappresentanti di ASO, RCS e Flanders Classics), delle squadre (AIGCP) e dei corridori (CPA) l'Uci ha comunicato che il blocco delle corse è prolungato fino al primo luglio.

Il Tour de France si terrà dal 29 agosto al 20 settembre. "Correre questo evento nelle migliori condizioni possibili è ritenuto essenziale dato il suo ruolo centrale nell`economia del ciclismo e la sua esposizione, in particolare per i team che traggono vantaggio in questa occasione da una visibilità senza pari", si legge nel comunicato UCI.

Il Mondiale di Aigle-Martigny si svolgerà nelle date previste, tra il 20 e il 27 settembre, e il Giro d'Italia di svolgerà dopo i Mondiali, ad ottobre. Seguito poco dopo dalla Vuelta di Spagna,

Ancora da definire le date delle Classiche Monumento, che si svolgeranno tutte nella stagione 2020.

SPORTAL.IT | 15-04-2020 14:16