27-02-2022 21:45

L’ANSA riporta che il tecnico dello Shakhtar Donetsk Roberto De Zerbi e i componenti italiani dello staff tecnico hanno lasciato Kiev e sono in viaggio verso un luogo sicuro. Un ruolo determinante per questa operazione, come per altre degli ultimi giorni, è stato svolto dall’UEFA, che si è costantemente tenuta in contatto con il presidente della FIGC Gabriele Gravina.

OMNISPORT