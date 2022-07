18-07-2022 12:30

Da un imprevisto può nascere un’opportunità, così come una trattativa di calciomercato conclusasi in poche ore. L’infortunio di Leonardo Buta, esterno basso portoghese arrivato dal Braga a inizio giugno, ha costretto l’Udinese a correre ai ripari per cercare un nuovo profilo per la corsia esterna mancina, in modo da non essere colti impreparati all’inizio del campionato.

Ecco che, grazie alla partnership con il Watford (altro club di proprietà della famiglia Pozzo) l’Udinese si è assicurata le prestazioni di Adam Masina, terzino sinistro classe 1994 con un passato in Serie A con la maglia del Bologna. Il calciatore italo-marocchino ha subito trovato l’accordo con l’Udinese, dove firmerà un quadriennale che lo legherà ai bianconeri fino al 2026. Masina andrà così a ricoprire il ruolo di vice Udogie nello scacchiere di Andrea Sottil.

