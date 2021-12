Udinese, Beto e l'incoraggiamento di Zlatan Ibrahimovic

14-12-2021 19:50

A segno anche contro il Milan di Stefano Pioli, il centravanti dell’Udinese Beto è sicuramente uno dei giocatori più in forma del campionato, capace di andare ripetutamente in gol nelle scorse settimane di Serie A. Parlando ai canali ufficiali del club, Beto torna a parlare della partita coi rossoneri rivelando un dialogo avuto con Zlatan Ibrahimovic:

“L’andamento della squadra è un po’ scostante, giochiamo un tempo bene e uno meno bene. Contro il Milan però si è vista la voglia di vincere perché sappiamo di essere una squadra forte. Contro il Milan ero emozionato perché ho giocato contro Zlatan Ibrahimovic, lui mi ha detto “continua così che sei forte” io ho detto “grazie, questo momento è un sogno per me”. Non ho potuto scambiare la maglia con lui perché tutti la volevano, sono riuscito solo a scattarmi una foto. Ai tifosi chiedo di credere in noi. Vogliamo salvarci”.

OMNISPORT