Udinese e Fiorentina si accontentano

Nessun gol alla "Dacia Arena" tra Udinese e Fiorentina per un punto che non fa la felicità di nessuno in chiave salvezza viste le vittorie delle genovesi. Porte chiuse e poche emozioni in terra friulana. Padroni di casa più attivi, ma l'occasione più ghiotta è per la Viola con Milenkovic che colpisce la traversa da corner al 41'.

Udinese più coraggiosa nel secondo tempo, ma Solo Sema impegna Dragowski. In pieno recupero Musso dice no a Chiesa e le due squadre restano in scia: Fiorentina a 30, Udinese a 28.

Durante l'intervallo è stato ricordato Davide Astori, capitano della Fiorentina scomparso a Udine la notte del 4 marzo 2018 poche ore prima di un Udinese-Fiorentina.

SPORTAL.IT | 08-03-2020 21:05