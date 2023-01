Udinese, Makengo a un passo dal Lorient

Il centrocampista francese era stato anche nel mirino del Torino

30-01-2023 10:50

Secondo Sky Sport, il centrocampista francese dell’Udinese Jean-Victor Makengo sarebbe a un passo dal rientro in patria. Ad accoglierlo, il Lorient, che avrebbe quindi vinto la concorrenza col Torino (in alternativa a Ivan Ilic dell’Hellas Verona), che aveva messo l’ex Tolosa e Nizza, il Lorient, attualmente sesto nella classifica di Ligue 1, proveniente dal successo per 2-1 contro il Rennes e in piena lotta per una postazione europea.

La formula dell’operazione di mercato sarebbe a titolo definitivo. Nelle casse dell’Udinese, in questo senso, dovrebbero entrare 10 milioni subito più altri 3 di bonus.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE