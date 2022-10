Udinese, parla patron Pozzo: "Sottil? Il suo rinnovo è già in cassaforte"

10-10-2022 10:32

A Radio Anch’io ha parlato il patron dell’Udinese Giampaolo Pozzo. Bianconeri protagonisti di un’inizio di stagione stellare e provenienti dal 2-2 in rimonta contro l’Atalanta di Gian Piero Gasperini: “Quest’anno c’è una chimica perfetta, tutti i giocatori seguono mister Andrea Sottil“.

Proprio riguardo il nuovo allenatore, preso dall’Ascoli in estate: “Dopo 9 partite, tutte convincenti, possiamo dire che la squadra c’è e c’è anche un grande allenatore. Possiamo pensare ad un ottimo campionato perché le potenzialità dimostrate sono convincenti. Sottil? Lo conoscevo già per gli anni da calciatore: il suo rinnovo è già in cassaforte“.