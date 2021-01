Udinese, per Gotti fiducia "a tempo"

La sconfitta contro la Sampdoria ha messo in seria difficoltà non soltanto l’Udinese in classifica, ma anche la posizione in panchina di Gotti. Per i friuliani, dopo tre vittorie consecutive tra la fine di novembre e l’inizio di dicembre, sono diventate sette le gare di fila – con quella di ieri – senza portare a casa i tre punti.

Bianconeri a quota 16 punti e in lotta per non retrocedere. La società ha voluto dare fiducia “a tempo” al tecnico, che è atteso da due gare casalinghe molto complicate. L’Udinese affronterà mercoledì l’Atalanta e sabato l’Inter.

OMNISPORT | 17-01-2021 16:15