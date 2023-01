Udinese, Pérez: "Gran partita con l'Empoli. I gol arriveranno"

05-01-2023 12:06

Al terminie dell’1-1 tra Udinese ed Empoli, il difensore argentino Nehuén Pérez ha analizzato il pareggio interno che, certo, non può soddisfare del tutto i bianconeri di mister Andrea Sottil: “Abbiamo preso subito gol – ha commentato Pérez – ma poi la squadra ha fatto una grande partita. Dobbiamo continuare così, i gol arriveranno. Abbiamo fatto comunque il possibile per portare a casa i tre punti. L’Empoli ha attaccanti veloci e forti in contropiede e nei primi minuti ci hanno sorpreso. Dopo abbiamo gestito bene la partita, peccato non sia arrivato il secondo gol”.

Pérez, poi, ha elogiato il suo capitano, autore del gol del pareggio: “Sono contento per il gol di Pereyra, è un gran calciatore e un amico”. Un commento anche sulla prossima gara dei bianconeri, in trasferta contro la Juventus, reduce dalla vittoria all’ultimo minuto con la Cremonese: “Con la Juve sarà una gara difficile ma non li temiamo, dobbiamo fare il nostro gioco e mettere in pratica quello che sappiamo fare”.