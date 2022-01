Udinese, piace Yaser Asprilla

19-01-2022 11:22

L’Udinese guarda ancora in Premier League per rinforzare la sua rosa per la seconda metà della stagione. Dopo aver ingaggiato nelle ultime ore Pablo Mari in prestito secco dall’Arsenal, i friulani hanno messo gli occhi su Yaser Asprilla.

Il trequartista colombiano, classe 2003, è stato preso dal club fratello dell’Udinese, il Watford di cui i Pozzo sono proprietari, ma non ancora tesserato in attesa di capire se otterrà il permesso di lavoro.

