Il tecnico dei bianconeri: "Devo ringraziare i ragazzi per il mio primo anno di Serie A, adesso abbiamo sette partite davanti e 42 punti, giochiamocela con questa intensità".

23-04-2023 17:59

Dopo il trionfo sulla Cremonese, il tecnico dell’Udinese Andrea Sottil ha commentato così la netta vittoria: “Penso che sia stata fatta un’ottima partita, come l’avevamo preparata – le parole del tecnico a Dazn -. Avevamo chiuso il discorso già nel primo tempo, poi è chiaro che bisogna rimanere concentrati, consapevoli di essere avanti di tre gol, ma senza cali di concentrazione, non volevamo prendere gol. Voglio fare i complimenti a questo gruppo, tutti i giorni lavorano sodo, mi ascoltano, sono felice per la vittoria”.

“Rammarico per la stagione? È chiaro che in un percorso ci siano delle oscillazioni, lo vediamo in tutte le squadre – continua Sottil -. Non sono uno che va a vedere chi non c’è, ma quello che voglio dire è che questa squadra ha perso Deulofeu, sono andati via dei giocatori a gennaio per strategie societarie. Conosco il dogma della società, è molto stimolante allenare qui e crescere i giocatori. Sono convinto che non bisogna rammaricarsi, ma lavorare ogni giorno per migliorare i principi di gioco. Devo ringraziare i ragazzi per il mio primo anno di Serie A, adesso abbiamo sette partite davanti e 42 punti, giochiamocela con questa intensità”.