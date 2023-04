Udinese, Sottil: "Poco precisi"

Il tecnico dei friulani ha commentato la sconfitta per 1-0 a Lecce

28-04-2023 22:09

Il tecnico dell’Udinese Andrea Sottil a Dazn ha espresso le sue sensazioni dopo il ko a Lecce: “Il Lecce è una squadra ben organizzata e veloce. Noi non abbiamo approcciato bene, consegnando tanti palloni a loro che poi ripartivano in contropiede”.

“Nella seconda parte del primo tempo abbiamo avuto delle occasioni e abbiamo ripreso a fare quello che sappiamo, poi nel secondo tempo l’episodio del rigore ha messo la partita come il Lecce voleva. Su una palla esterna dovevamo essere meno irruenti. I cambi hanno portato vivacità, ma generalmente non abbiamo fatto una grande partita. Dovevamo essere più lucidi nella gestione del pallone. Non siamo stati precisi, nella seconda parte del primo tempo abbiamo fatto di più ma dovevamo fare molto meglio”.

“Gli obiettivi da qui alla fine della stagione: “Rimanere nella parte sinistra della classifica, la Conference è difficile. Ragioniamo partita per partita e ci dispiace per nona ver dato continuità alla vittoria con la Cremonese. Archiviamo questa partita e con il Napoli dobbiamo tornare a far punti”.