Udinese, Sottil: "Un punto guadagnato"

20-08-2022 21:44

Il tecnico dell’Udinese Andrea Sottil ha parlato a Dazn dopo il pareggio con la Salernitana, ottenuto in 10 uomini per tutto il secondo tempo: “E’ un punto guadagnato, c’è il rammarico di un’espulsione discutibile però Aureliano lo ha valutato un fallo pericoloso ma è stato un sgambetto in corsa e sembra tutto più evidenziato. Secondo me non è un fallo pericoloso, ci poteva stare un giallo”.

“Da lì la partita si è messa in salita ma nel secondo tempo la squadra è stata ordinata, complimenti a tutti i ragazzi che poi sono usciti anche stremati. Chi è entrato ha fatto bene, questo è un grande gruppo unito con un grande senso di appartenenza. Ci teniamo questo punto tenendo conto delle occasioni che abbiamo avuto, volevamo vincere ma alle volte se non puoi non devi perdere”.