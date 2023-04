Udinese, Sottil: “Vogliamo finire nella parte sinistra della classifica”

Il tecnico friulano alla vigilia della sfida contro la Cremonese: “Potevamo fare meglio nelle ultime tre partite, ma questo il calcio”

22-04-2023 14:35

Andrea Sottil, allenatore dell’Udinese, ha un obiettivo ben preciso: “La squadra ha voglia di tornare a vincere e fare un finale di campionato importante per chiudere questo straordinario percorso fatto fino ad oggi nella parte sinistra della classifica”. Domani c’è la partita contro la Cremonese: “Sappiamo benissimo che potevamo fare meglio nelle ultime tre partite, ma questo e’ il calcio. Abbiamo lavorato tanto e preparato bene la gara. La partita di domani è difficile, sbagliato pensare il contrario. Io e i ragazzi lo sappiamo benissimo. La Cremonese ha vinto le ultime due partite e punta alla salvezza. Detto questo, sappiamo anche di avere la qualità per metterli in difficoltà”.