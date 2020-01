Udinese super, tris al Sassuolo

Terza vittoria consecutiva per l'Udinese di Gotti, che stende il Sassuolo per 3-0 tra le mura amiche della Dacia Arena. Gara perfetta per i friulani, che contengono i neroverdi e colpiscono duramente in contropiede: a segno Okaka al 14' e Sema al 68'. Nel finale di partita arriva anche il gol di De Paul che chiude il match.

In classifica i bianconeri salgono al decimo posto, a pari merito con il Napoli e a +10 dalla zona retrocessione. I neroverdi, al terzo ko di fila, sono quattordicesimi a +5.

SPORTAL.IT | 12-01-2020 14:41