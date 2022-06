Udinese, ufficiale la firma di Andrea Sottil

07-06-2022 16:26

Con una nota ufficiale, l’Udinese ha annunciato la firma di Andrea Sottil, allenatore che dalla prossima stagione andrà ad occupare il posto lasciato vacante da Gotti.

“Un cerchio che si chiude, passato e presente si intrecciano per continuare la grande storia bianconera. Udinese Calcio è lieta di riabbracciare Andrea Sottil” si legge sui canali ufficiali del club friulano.

“È lui, infatti, il nuovo allenatore della Prima Squadra: ha siglato un contratto che lo lega al club fino al 30 giugno 2023 con opzione per la stagione successiva”.

Per Sottil, come ricordato dall’Udinese, si tratta di un ritorno a casa visto che, da calciatore, Sottil ha collezionato “115 presenze e 7 gol realizzati, tra Serie A, Coppa Italia, Coppa UEFA e Intertoto, contribuendo a grandi momenti […] come la vittoria dell’Intertoto e a due qualificazioni in Europa”.

Nella sua nuova avventura alla guida dei bianconeri, il tecnico piemontese (nella stagione appena passata all’Ascoli) sarà accompagnato dai collaboratori Ignazio Cristian Bella, Gianluca Cristaldi e Salvatore Gentile.