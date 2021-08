Uefa: aperto un procedimento disciplinare dopo i fatti di Wembley

La UEFA ha comunicato di aver aperto un procedimento disciplinare nei confronti della FA per i disordini causati dai tifosi inglesi durante la finale di Wembley con gli Azzurri.

Questo il comunicato: “Dopo un’indagine condotta dall’UEFA Ethics and Disciplinary Inspector sugli eventi, riguardanti i tifosi, occorsi dentro e intorno lo stadio durante la finale di Wembley fra Italia e Inghilterra, è stato aperto un procedimento disciplinare contro la Football Association inglese per una potenziale violazione dell’Articolo 16(2)(h) della UEFA Disciplinary Regulations con mancanza di ordine o disciplina da parte dei suoi tifosi.Ulteriori informazioni sull’argomento saranno rese note in corso d’opera”.

OMNISPORT | 03-08-2021 18:56