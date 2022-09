UEFA, Ceferin: "Mai più Europei itineranti"

21-09-2022 18:00

Il presidente della UEFA, Aleksander Ceferin, ha dichiarato che l’organizzazione non ripeterà l’organizzazione di un campionato europeo itinerante dopo Euro 2020, ma non ha escluso ulteriori candidature congiunte di successo in futuro.

La riprogrammazione del torneo dello scorso anno, che doveva celebrare il suo 60° anniversario, è stata ostacolata da difficoltà logistiche dovute alla pandemia COVID-19.

Il torneo del 2024 tornerà a essere ospitato da un’unica nazione, la Germania, ma l’edizione del 2028 potrebbe vedere ancora una volta più padroni di casa, con una candidatura delle isole britanniche contro la Turchia.

Parlando in una conferenza stampa nella giornata di oggi, Ceferin ha confermato che in futuro non ci saranno eventi che si estenderanno a tutto il continente, ma non si oppone alla possibilità di far giocare, magari, in due nazioni vicine.

“Non stiamo prendendo in considerazione la possibilità di organizzare tornei europei in 10-11 Paesi, sarebbe già abbastanza complicato”, ha dichiarato. “Con [la pandemia] è stato ancora più complicato. Per quanto riguarda le considerazioni sportive, la Svizzera ha giocato una partita a Roma e poi a Baku, e alcune squadre hanno giocato sempre in casa. Quelle che non hanno viaggiato e hanno giocato in casa sono finite in finale. Questo concetto non ci piace affatto. Era una buona idea. Si trattava del 60° anniversario dell’Euro, dell’amicizia paneuropea… Questi erano gli elementi dell’idea. Non sto dicendo che l’idea fosse cattiva. Ma la mia sensazione è che gli Europei dovrebbero svolgersi in uno o due Paesi, se parliamo di Paesi più piccoli”.