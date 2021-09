UEFA, il nuovo FPF potrebbe aumentare la disparità tra club

E’ un anno di vere e proprie rivoluzioni in seno alla UEFA. Dopo aver dovuto fronteggiare il tentativo di creare la Suprlega da parte dei maggiori club europei, la UEFA si prepara sia alla rivoluzione della Champions League sia a cambiare per sempre il Fair Play Finanziario, lo strumento voluto oltre un decennio da dall’allora Presidente Michael Platini per tentare di pareggiare il livello dei club partecipanti alle competizioni UEFA.

Quest’ultimo piano si discuterà il 9 e il 10 settembre a Nyon. Secondo le anticipazioni del Times e del Corriere dello Sport, il nuovo Fair Play Finanziario sarà imposto ai club un tetto di spesa per ingaggi, commissioni e mercato pari al 65-60% dei ricavi. Chi non rispetterà queste direttive sarà costretto a pagare una sorta di Luxury Tax, che finirà in un fondo a sua volta distribuito alle società virtuose.

Ma secondo il Corriere dello Sport, questa nuova regola sarà dl tutto inutile, ed anzi andrà ad aumentare ancora di più lo squilibrio tra i grossi club e i piccoli. Chi sarà più avvantaggiato dal nuovo FPF saranno i super club, come quelli inglesi o più nello specifico quelli controllati da grandi sovrani esotici come il PSG e il Manchester City, perché in questo modo i ricavi per così dire creativi verrebbero a tutti gli effetti legittimati e non contrastati, “legalizzando gli aumenti di capitale travestiti da sponsorizzazioni”.

Siamo di fronte ad una nuova manovra inutile che non farà altro che peggiorare le cose?

OMNISPORT | 05-09-2021 14:11