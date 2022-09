UEFA Nations League, Ungheria-Italia: i convocati di Roberto Mancini

26-09-2022 15:51

Il tecnico della nazionale italiana Roberto Mancini ha diramato la lista dei convocati per la gara di questa sera contro l’Ungheria, ultima partita della fase a giorni di UEFA Nations League. In caso di vittoria, gli azzurri saranno per la seconda volta consecutiva alle Final Four della competizione

Queste le scelte di Mancini:

Portieri: Donnarumma, Meret, Provedel;

Difensori: Di Lorenzo, Dimarco, Toloi, Luiz Felipe, Acerbi, Mazzocchi, Bonucci, Bastoni;

Centrocampisti: Pobega, Frattesi, Jorginho, Esposito, Grifo, Cristante, Barella;

Attaccanti: Scamacca, Raspadori, Gnonto, Gabbiadini, Zerbin.