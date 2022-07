Uefa Women's Euro 2022: al via il girone C

09-07-2022 16:54

Tra poco più di un’ora andrà in scena il Girone C per gli Europei di Calcio Femminile 2022 di scena in Inghilterra.

Alle 18.00 sarà la volta di Portogallo-Svizzera: per le lusitane si tratta di un ripescaggio al posto delle Russia, esclusa dalle manifestazioni Uefa per le note vicende belliche contro l’Ucraina.

In serata, alle 21.00 toccherà a Paesi Bassi-Svezia: uno scontro tutto scandinavo con le Oranje chiamate a difendere il titolo conquistato cinque anni fa nell’edizione svoltasi in casa.

Come sempre, entrambe le partite saranno disponibili su SKY e RAI Sport.