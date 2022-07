UEFA Women's Euro 2022: Alexia Putellas operata a Barcellona: out 10-12 mesi

12-07-2022 21:31

Il Barcellona ha confermato che Alexia Putellas sarà fuori gioco per almeno un anno dopo essersi sottoposta a un intervento chirurgico al legamento crociato anteriore del ginocchio.

L’ala spagnola, vincitrice del Pallone d’Oro ha dovuto rinunciare agli Europei femminili dopo aver subito l’infortunio in allenamento solo tre giorni prima dell’esordio della Roja nel Gruppo B contro la Finlandia.

Anche se la squadra di Jorge Vilda è riuscita a vincere per 4-1 la propria gara d’esordio, l’infortunio di Putellas rimane un duro colpo per le possibilità iberiche di vincere il torneo, con la 28enne che ha segnato 27 volte in 100 presenze con le Furie Rosse e ha 11 gol nella Champions League femminile lo scorso anno.

“I medici dell‘FC Barcelona sono lieti di annunciare che l’operazione di questa mattina ad Alexia Putellas all’Hospital de Barcelona è stata un successo”, si legge in un comunicato pubblicato sul sito web del club. “La capitana della squadra femminile e giocatrice mondiale dell’anno ha riportato una lacerazione dei legamenti crociati del ginocchio sinistro e sarà fuori gioco per un periodo compreso tra i 10 e i 12 mesi”.