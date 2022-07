UEFA Women's Euro 2022, Germania: Klara Buhl positiva al Covid-19

26-07-2022 16:41

La Germania sarà priva della fortissima ala Klara Buhl per la semifinale di Euro 2022 di mercoledì con la Francia, dopo che la stessa è risultata positiva al test COVID-19.

La stella del Bayern Monaco Buhl ha partecipato a tutte e quattro le partite della Nazionale, aprendo le marcature nella vittoria per 2-0 nella fase a gironi contro la Spagna.

Buhl, che ha segnato 13 gol in 28 presenze con la Germania, ha anche messo a segno l’assist per il gol di Lina Magull nella vittoria per 2-0 contro l’Austria ai quarti di finale, prima di colpire la traversa in una gara divertente che ha visto i legni colpiti cinque volte.

Un aggiornamento pubblicato oggi sui social media della Germania recita: “Klara Buhl è risultata positiva al test COVID-19 e salterà la semifinale contro la Francia. È stata isolata ma al momento non presenta sintomi. Il resto della squadra e dello staff ha riportato ulteriori test negativi”.

L’assenza della Buhl rappresenta un duro colpo per le otto volte campionesse d’Europa, che hanno perso due degli ultimi tre incontri con le Bleues.