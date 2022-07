Uefa Women's Euro 2022: Italia-Belgio 0-1, azzurre eliminate

18-07-2022 23:41

L’Italia perde contro il Belgio e saluta l’Europeo d’Inghilterra alla fase a gironi. Le azzurre di Milena Bertolini escono sconfitte dal Manchester City Academy Stadium per 1-0, con la rete belga che porta la firma di De Caigny al 49′ dove sugli sviluppi di calcio di punizione, la palla arriva casualmente sul sinistro della calciatrice dell’Hoffenheim che batte Giuliani con un tiro nell’angolino.

La timida reazione delle azzurre arriva al 52′ con una conclusione dal limite dell’area di Cristiana Girelli che termina sulla parte inferiore della traversa. Al 78′ Valentina Giacinti, poi, sfiora il palo.

L’unica occasione da gol delle Fiamme Rosse ha quindi sancito un’eliminazione bruciante, sull’onda delle ottime prestazioni ai Mondiali del 2019 e che hanno consentito al movimento di crescere esponenzialmente. Un incidente di percorso che, anche in virtù dell’arrivo del professionismo dallo scorso 1 luglio, non dovrebbe intaccare il bel spirito creatosi attorno al calcio rosa, giacchè l’occasione del riscatto è attesa già tra poco meno di dodici mesi ai Mondiali del 2023, di scena in Australia.

Nel raggruppamento delle azzurre passano quindi Francia e lo stesso Belgio, che ai quarti incontreranno rispettivamente Olanda e Svezia.