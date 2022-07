UEFA Women's Euro 2022, Piemonte: "Una rete che ci da fiducia per le prossime gare"

10-07-2022 23:33

Martina Piemonte ha segnato l’unico gol della nazionale italiana nell’esordio terribile contro la Francia nell’Europeo femminile. Subentrata nel secondo tempo, ha realizzato una bella rete di testa, ma questo non ha reso la batosta dell’Italia meno amara.

Queste le sue parole al termine della partita:

“La rete ha regalato morale, fino alla fine non abbiamo mollato contro una formazione davvero forte, una delle più forti di tutta Europa. Eravamo consapevoli che sarebbe stata complicata e questa rete deve darci una carica per le prossime due gare che serve vincere in tutti i modi: sono alla nostra portata, anzi anche di più dato che siamo più forti. Serve crederci sin dal primo minuto, non come ci è capitato oggi. Come sono entrata? Ero incazzata nera fino dal primo minuto, dato che per come ci eravamo preparate non ci stava questo passivo simile”.