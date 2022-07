Europei 2022: solo 1-1 tra Italia e Islanda, sarà decisiva contro il Belgio

14-07-2022 19:57

L’Italia di Milena Bertolini non trova il successo nemmeno nella seconda partita dell’Europeo, ma riesce comunque a ottenere il primo punto nel Gruppo D, mantenendo aperte le speranze di qualificarsi alla fase a eliminazione diretta. In tal senso, per le Azzurre sarà decisiva la sfida di lunedì prossimo contro il Belgio, impegnato in serata nel difficile match contro la Francia.

Italia – Islanda, la cronaca del match

Il piano partita preparato da Milena Bertolini si complica fin dal principio, complice un approccio alla partita troppo poco convinto della sua squadra. Da azione di rimessa laterale infatti, su una respinta della difesa, si avventa Vilhjalmsdottir che calcia all’incrocio, dove Giuliani non può mai arrivare. 1-0 Islanda, che nel primo tempo è complessivamente migliore di un’Italia mai realmente pericolosa, se non in una circostanza con Piemonte, che calcia a lato di poco. Le islandesi fanno giocare le avversarie, per poi provare a pungere di rimessa e soprattutto con palloni alti, sfruttando il vantaggio fisico in loro favore. Le Azzurre rischiano nuovamente in un paio di circostanze simili, ma si va all’intervallo sull’1-0.

L’Italia cambia volto nel secondo tempo, rientrando dagli spogliatoi con una vivacità e una determinazione diversa. Bonansea subentra a inizio ripresa al posto di Caruso e la mossa del CT Bertolini si rivela azzeccata, perché la numero 11 serve l’assist per il gol di Bergamaschi, che vale il pareggio al 61′. Con ancora mezz’ora da giocare, le Azzurre continuano a premere e sfiorano il vantaggio prima con la stessa Bonansea, che centra il palo, poi con Simonetti che sfiora il palo con un destro dal limite davvero insidioso. L’Islanda risponde con Vilhjalmsdottir, sempre lei a spaventare la retroguardia Azzurra, ma stavolta la sua conclusione è strozzata: graziata l’Italia, che tenta un forcing finale piuttosto frenetico e che non porta a reali occasioni da rete. Finisce 1-1 al Manchester City Academy Stadium.

Italia, serve vincere col Belgio per superare il turno

Con questo pareggio, l’Italia conquista il primo punto nel girone, fondamentale per mantenere aperta la speranza di qualificarsi alla fase a eliminazione diretta. L’Islanda sale a quota 2 punti, dopo aver pareggiato con il Belgio, ma giocherà l’ultima gara contro la Francia, che nel match d’esordio ha inflitto un pesante 5-1 all’Italia. Salvo sorprese dunque, una vittoria contro il Belgio lunedì sera dovrebbe essere sufficiente alle Azzurre per superare la fase a gironi con il secondo posto. Certo, contro la modesta Islanda tutti si aspettavano i 3 punti, ma bisogna già guardare avanti. Dunque subito testa alla prossima, decisiva sfida, per le ragazze di Milena Bertolini.

Italia – Islanda, il tabellino

ITALIA – ISLANDA 1-1

ITALIA (4-4-2): Giuliani; Di Guglielmo, Gama, Linari, Boattin; Bergamaschi, Rosucci, Simonetti, Caruso; Piemonte, Giacinti. Ct: Bertolini.

ISLANDA (4-3-3): Sigurdardottir; Vidarsdottir, Viggosdottir, Arnadottir, Gisladottir; Brynjarsdottir, Gunnarsdottir, Jonsdottir; Vilhjalmsdottir, Thorvaldsdsottir, Jonsdottir. Ct: Halldorsson.

Gol: Vilhjalmsdottir 2′, Bergamaschi 61′

Ammonite: Bergamaschi

Arbitro: Lehtovaara