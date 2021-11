UEFA Youth League: poker dell'Inter sul campo dello Sheriff

03-11-2021 14:15

Youth League ancora protagonista con le gare valide per il quarto turno della fase a gironi.

Ad aprire il quadro delle italiane nella giornata di mercoledì è stata l’ Inter che, imponendosi sul campo dello Sheriff , ha inanellato la terza vittoria consecutiva, quella che le consente di conservare la vetta del Gruppo D a quota 10 punti .

Avvio complicato per i ragazzi di Chivu che, dopo essere passati in svantaggio all’8’ in virtù di un goal di Forov, al 17’ falliscono un calcio di rigore con Casadei (palo per il centrocampista nerazzurro).

Al 36’ il pareggio dell’Inter con Abiuso che trova l’1-1 con un colpo di testa, mentre al 41’ è stato Fabbian a trovare il tocco giusto che è valso il sorpasso.

Nella ripresa i nerazzurri poi calano il tris al 62’ con Peschetola e poi, dopo essere stati colpiti al 75’ da Forov , all’81’ chiudono definitivamente i giochi ancora con Peschetola che sigla la rete del 2-4 finale.

OMNISPORT