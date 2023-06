Ufc, la leggenda Amanda Nunes si ritira

La 35enne brasiliana potrebbe decidere di diventare una star della Wwe.

11-06-2023 17:15

La serata di Ufc 289 sarà sicuramente da ricordare, non soltanto per il consueto spettacolo che offriranno i combattenti: sarà infatti l’ultimo match della leggenda brasiliana Amanda Nunes, che sfiderà Irene Aldana per il titolo dei pesi gallo femminile.

La combattente passerà alla storia della disciplina come una delle migliori che ci siano mai state, contando un record in UFC di 16-2, un record di combattimenti titolati di 12-1 e 8 difese titolate di successo. In carriera, la Nunes ha battuto altre grandi campionesse come Cris Cyborg, Ronda Rousey, Valentina Shevchenko (due volte), Germaine de Randamie (due volte), Julianna Pena, Meisha Tate e Holly Holm.

Al New York Post, Amanda Nunes non ha escluso l’ipotesi di approdare in Wwe come tanti altri suoi colleghi: “Se l’offerta fosse quella giusta, perché non dovrei accettare. Quello che volevo fare nelle MMA, l’ho già fatto, ho raggiunto i miei obiettivi e sono riuscita anche a fare più di quanto pensassi. Sono riuscita a vincere due titoli. Volevo vincerne almeno uno e invece sono riuscita a vincerne due. Sono felice adesso, qualunque cosa accada dopo che avrò finito con la UFC, ci sarà tempo per pensarci. Di sicuro mi vedrete comunque in giro da qualche parte”.