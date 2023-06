UFC, Vettori si arrende a Cannonier: sconfitta pesante

L'azzurro perde il main event di Las Vegas: dominio dell'americano.

18-06-2023 08:10

Una sconfitta dolorosa che fa tanto male. Vettori perde il main event UFC a Las Vegas. Cannonier, avversario di buon livello, non dà una singola chance di vittoria al 29enne azzurro che, alla fine, viene battuto nettamente.

Vettori è stato battuto per decisione unanime (49-45, 49-45 e 48-46i verdetti dei giudici) al termine di cinque round in cui Cannonier l’ha sovrastato continuamente, senza tuttavia mandarlo al tappeto (241 i colpi significativi dal 39enne Cannonier, nuovo record come rivelato da ESPN). Momento difficilissimo per Vettori che, dopo aver combattuto per il titolo dei pesi medi due anni fa, ha portato a casa solo due vittorie e ben tre sconfitte, rispettivamente con Adesanya, Whittaker e ora Cannonier.