Ufficiale: Adebayor si ritira a 39 anni

L'ex attaccante di Manchester City, Real Madrid e Tottenham lo ha comunicato sul proprio profilo Instagram

21-03-2023 10:59

“La mia carriera di calciatore è stata un grandissimo viaggio. Grazie a tutti i tifosi che ho incontrato lungo la strada. Sono grato per tutto ed emozionato per quello che verrà”. Con questo post su Instagram, Emmanuel Adebayor ha annunciato il suo addio al calcio all’età di 39 anni.

L’attaccante togolese, in carriera, ha giocato e segnato – oltreché per la nazionale di Lomé, che ha portato fino ai Mondiali di Germania 2006 – con le maglie di Metz, Monaco, Manchester City, Real Madrid, Tottenham, Crystal Palace, Basaksehir, Kayserispor e Olimpia Asuncion, prima di chiudere, la scorsa stagione in patria tra le fila del Semassi.