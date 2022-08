Inter, Alexis Sanchez firma la rescissione: a breve il comunicato nerazzurro

08-08-2022 16:31

L’avventura di Alexis Sanchez all’Inter è ormai terminata. La punta cilena, alla quale la società di Viale Liberazione ha tentato più volte nelle scorse settimane di trovare una sistemazione adeguata, ha firmato la risoluzione consensuale con la società nerazzurra, come riporta Sky Sport.

Il giocatore dunque, messosi in tasca i cinque milioni di euro di buon’uscita, non graverà più sulle casse dell’Inter e potrà presto trasferirsi a Marsiglia dove l’OM ha già pronto per lui un biennale da 2.5 milioni di euro.

Sanchez chiude la sua esperienza in maglia nerazzurra con 20 gol e 23 assist in 108 presenze complessive collezionate tra il 2019 e il 2022. A breve dovrebbe arrivare l’ufficialità da parte dell’Inter.