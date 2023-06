Ufficiale, Ariedo Braida lascia la Cremonese

L'annuncio da parte della società grigiorossa, di cui era consigliere strategico

30-06-2023 16:01

Ariedo Braida non occuperà più il ruolo di “consiglere strategico” della Cremonese, lasciando così il club grigiorosso. Questo, il comunicato ufficiale del club appena tornato in Serie B:

“U.S. Cremonese comunica che oggi, venerdì 30 giugno, cessa il rapporto di collaborazione con Ariedo Braida. La società desidera ringraziare Braida per il lavoro svolto durante la sua permanenza in grigiorosso che ha avuto il suo apice nella promozione in Serie A. Un in bocca al lupo per le sue prossime avventure professionali“.