Darussafaka-Virtus mercoledì non si gioca

La notizia, nell’aria da giorni, è adesso ufficiale. La partita tra Darussafaka Tekfen Istanbul e Segafredo Virtus Bologna, inizialmente in programma per la serata di mercoledì 4 marzo e valida per l’EuroCup di basket, non si giocherà nel giorno previsto.

La decisione, che tanto ha fatto discutere all’interno delle istituzioni cestistiche italiane, è stata presa a causa dell’impossibilità della squadra bolognese di raggiungere la Turchia vista la decisione del Paese di non far entrare persone provenienti dall’Italia come norma precauzionale per evitare la diffusione del Coronavirus.

La partita sarà riprogrammata: sarà presa in esame anche la possibilità di giocare su un campo neutro.

SPORTAL.IT | 02-03-2020 22:26