Ufficiale, Clotet riparte dalla Russia: è il nuovo allenatore della Torpedo Mosca

L'ex allenatore di Brescia e SPAL firma fino a fine stagione. La squadra è ultimissima in classifica

28-03-2023 16:16

Pep Clotet riparte dalla Russia. Il tecnico catalano ex Leeds United, dopo le esperienze in Italia alla guida della SPAL e del Brescia (in cui ha di fatto incassato un esonero in due riprese), sarà il nuovo allenatore della Torpedo Mosca, club con cui si è accordato fino al termine della stagione, previo annuncio ufficiale.

Una Torpedo Mosca che, tuttavia, versa in condizioni disastrosa nella classifica della Premier League russa, in cui è ultima con appena 10 punti conquistati in 20 partite, a sette lunghezze dalla prima posizione utile per la disputa dei playout salvezza. Per Clotet non sarà affatto facile.