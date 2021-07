Ufficiale Ekpe Udoh alla Virtus Bologna

La Virtus Segafredo Bologna ha annunciato in un comunicato di aver ingaggiato per due anni il 34enne centro statunitense con cittadinanza nigeriana Ekpe Udoh. Ha giocato nelle ultime due stagioni in Cina dopo aver militato in NBA nei Golden State Warriors, nei Milwaukee Bucks, nei Los Angeles Clippers e negli Utah Jazz. In Europa ha giocato due anni nel Fenerbahce, con cui ha vinto l’Eurolega nel 2017. E’ convocato per i Giochi di Tokyo dalla Nigeria, per la cui nazionale gioca dal 2015.

OMNISPORT | 18-07-2021 23:46