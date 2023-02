Ufficiale: Fernando Llorente si ritira

L'annuncio dell'ex Juve, Napoli e Udinese in diretta tv: "Mi terrò in forma col padel"

16-02-2023 15:04

Fernando Llorente, classes 1985, appende ufficialmente gli scarpini al chiodo. L’ex attaccante di Juventu, Napoli e Udinese ha annunciato il suo ritiro in Spagna durante una diretta tv dopo che il giocatore si trovava nelle condizioni di svincolato da inizio stagiono successivamente alla chiusura della sua ultima esperienza all’Eibar nei suoi Paesi Baschi.

Queste le sue parole: “Sono fermo ormai da otto mesi e devo dire che la vita senza pallone da calcio, senza in particolare le pressioni che porta in dote a un certo livello, non mi dispiace affatto. Ormai ho chiuso. In compenso, però, per mantenermi in forma mi dedicherò al padel”.